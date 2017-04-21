قال الإعلامي المصري المؤيد للانقلاب يوسف الحسيني إن الشخص الذي قام بفبركة مكالمة جنسية له معروف وكان صديقا له في المدرسة.

وأوضح الحسيني خلال لقاء مع الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب أن سبب الفبركة محاولة “اغتيال معنوي” وأن الشخص الذي قام بفبركتها “أهبل وقليل الأدب”.

واتهم الحسيني ما قال إنها إما “جهة سياسية أو ناس عاوزين يدايقوني” بالدفع لهذا الشخص من أجل اختلاق المكالمة للإساءة له.

وأضاف: “هذه المهنة مليئة بالأفخاخ وده زي اللي حصل مع يسري فودة وريم ماجد”.

وكانت مكالمة تحتوي حديثا جنسيا انتشرت العام الماضي قيل إن الحسيني أجراها مع إحدى السيدات ليخرج عقب ذلك وينفي الأمر ويشير إلى أنه مفبرك.

يذكر أن البعض اعتبر المكالمة عبارة عن “قرصة أذن” من قبل نظام السيسي للحسيني بسبب بعض المواقف التي لم ترق للنظام.

ويشتهر الحسيني بلقب “الواد الحسيني” والذي أطلقه اللواء عباس كامل مدير المكتب الشخصي لعبد الفتاح السيسي وظهر خلال إحد التسريبات من وزارة الدفاع قبل نحو عامين.