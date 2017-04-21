قال رئيس الحكومة التونسيّة يوسف الشاهد، الجمعة، إنّ هناك مشاكل في الميزان التجاري، مؤكداً أنّ الحكومة بصدد دراسة ملف الواردات.

واضاف الشاهد في تصريح لإذاعة “الديوان” ان تونس ستحد من الواردات العشوائية لمجابهة الهبوط الحاد للدينار التونسيّ.

وأوضح أنّ حكومته ستتخذ عدّة إجراءات للحدّ من غلاء أسعار المواد الغذائية وتجاوز الصعوبات للقضاء على مسالك التوزيع العشوائية والاقتصاد الموازي وتوفير كل الحاجيات الضرورية وخاصة في شهر رمضان الكريم.

وأعلن الشاهد أنّ الحكومة أنّ مجلسا وزاريا سينعقد الأسبوع القادم للحدّ ممّا يعرف بـ”التوريد العشوائي”، مشيرا إلى أنّ الوضع في تونس صعب ولكن العزيمة متوفرة.