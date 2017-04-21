كشفت دراسة حديثة، نشرت في مجلة الجمعية الملكية للعلوم المفتوحة، أن هناك شيء واحد يمكنك القيام به لتكون أكثر جذبا للنساء، وهو الإبداع .

وفي هذه الدراسة، لاحظ الباحثون أن إبداع الشخص قد يؤثر على جاذبيته لدى النساء، وللقيام بذلك، تم اطلاع مجموعة من المتطوعين على مجموعة من الصور للرجال والنساء، وثبت أن الإبداع يؤثر في شخصية الرجل وانجذاب النساء نحوه.

وقال “كريستوفر واتكنز” مؤلف الدراسة: “يُعتقد أن الإبداع هو إشارة إلى أن الفرد يستطيع أن يستثمر الوقت والجهد في مهمة معينة أو يمكنه أن يرى أشياء بطرق جديدة قد تكون مفيدة للبقاء على قيد الحياة”.

وكان متوسط ​​نسبة النساء اللاتي ينظر إليهن على أنهن مبدعات أقل جاذبية من قبل المشاركين الذكور، وفي الوقت نفسه أظهرت دراسة منفصلة أن النساء يهتمن بأشياء معينة أكثر من حجم القضيب لدى الرجل.