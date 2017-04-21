أظهر فيديو نشر على موقع “يوتيوب” لحظة قتل الشرطة الفرنسية مساء الخميس، لمسلح أطلق النار في جادة “الشانزيليزيه” وسط باريس، فقتل شرطياً وأصاب اثنان آخران، في الهجوم الذي تبنّاه تنظيم “داعش”.

وأفادت وكالة “أعماق” التابعة للتنظيم أن منفذ هجوم باريس يدعى أبو يوسف البلجيكي وهو أحد عناصر التنظيم واسمه الحقيقي كريم شورفي أدانه القضاء الفرنسي في 2003 بالسجن 20 سنة، لمحاولته قبلها بعامين قتل اثنين من الشرطة.

وخرج شورفي باكرا من السجن، لأنهم قاموا بتخفيض محكوميته في 2005 إلى 5 أعوام، وبعد الإفراج عنه اختفى أثره، إلى أن ظهر أمس في الجادة الأشهر بباريس، حيث سقط صريعا برصاص الشرطة الفرنسية.