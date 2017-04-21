قصف الجيش الإسرائيلي, مساء الجمعة, مواقع تابعة لجيش نظام الرئيس السوري بشار الأسد في القنيطرة. حسبما أعلنت مصادر إعلامية.

واستهدفت المدفعيّة الإسرائيليّة المُتمركزة في “تل أبو الندى” بالجولان السّوري، مدفعًا سوريًّا بإحدى النّقاط العسكريـة في القنيطرة دون وقوع إصابات، حسبما نقل “سبوتنيك” عن موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وحسب الموقع، فإنَّ المضادّات السّورية تصدَّت لطائرة من دون طيّار كانت تُحلِّـق فوق نفس الموقع السّوري المُستهدَف وأجبرتها على العودة.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت، في وقت سابق الجمعة، في شمال هضبة الجولان السوري بعد سقوط قذيفتين أطلقتا من الأراضي السورية.

وذكر الموقع أنَّ قذيفة هاون سقطت بعد ظهر اليوم، كما سقطت بعد وقت قصير، قذيفة ثانية في منطقة مفتوحة أخرى بالجولان.