إذا كنتم من محبي الاطلاع على أخبار الأبراج وصفاتها، إليكم هذا التصنيف الجديد، من أكثرها لطفاً إلى أشدها سوءًا وعدوانية.

الدلو

أنت أكثر الأبراج لطفاً. لا تحب خوض النزاعات ولا الصراخ. وإيجابيتك هي نقطة قوتك.

العذراء

تتمتع بمزاج جيد وتحترم الآخرين شرط ألا يتدخلوا في حياتك الخاصة. ففي هذه الحالة قد تظهر غضبك واستياءك.

الميزان

أنت شخص هادئ وودود. إلا أنّك تنطوي على ذاتك وتفضل الوحدة حين تواجه المواقف السلبية. بل إنك تصبح جافاً وبارداً أحياناً.

القوس

تصبح عصبي المزاج بشكل مفاجئ ولا يمكنك أن تهدأ خلال وقت قصير. إلا أنّك لست شخصاً حقوداً حيث تنسى كل الأحداث السلبية بسرعة.

الثور

أنت شخص عنيد وغير قابل للنقاش. بل إنّك لا تتردد في تحدي الآخرين رغم أنّك لست سيئاً في أعماقك. فأنت لا تحبّ أن يبدي هؤلاء رأياً مناقضاً لرأيك. هذا كل ما في الأمر.

الحمل

إذا أثار أحد أو حدث ما غضبك، فعلى الآخرين الابتعاد عنك لأنك تتحول إلى عاصفة هوجاء. وفي هذه الحالة، لا تدرك أن ما تقوله أو تفعله يسيئ إلى هؤلاء. غير أنك تشعر بالندم بعد ذلك.

الأسد

يتغير مزاجك تبعأً للمواقف. فأنت طيب أحياناً وعدواني أحياناً أخرى. كما أنك تحبّ فرض سلطتك على الآخرين والتحكم بهم. ويمكنك أن تتخلى عن بعضهم بسهولة.

الجوزاء

أنت من أكثر 5 أبراج عدوانية. فسرعان ما تشنّ الهجوم على الآخرين ما أن تشعر بالانزعاج. أي أنك لا تهادن ولا تفكر ملياً بردة فعلك قبل أن تظهرها.

الجدي

أنت شخص متكبر إلى حد ما. وحين لا يحظى أمر ما بإعجابك تصبح عدوانياً وتسيء إلى الآخرين من دون شفقة.

الحوت

يعتقد الكثيرون في البدء أنّك شخص هادئ وودود. إلا أن تصرفاتك المسيئة سرعان ما تفاجئهم. كما أنّك لا تنسى يوماًَ إساءة أحدهم إليك. ولديك الكثير من الأعداء وتسعى بشكل دائم إلى الانتقام.

السرطان

إذا أساء إليك أحدهم تتحول إلى شخص يحترف الانتقام. وفي هذه الحالة تقوم بالكثير من التصرفات السيئة. لا يمكنك السيطرة على انفعالاتك وقد تصبح في بعض الأحيان قاسياً جداً.

العقرب

أنت أكثر مواليد الأبراج عدوانية. كما أنّك قد تتصرف بأنانية وسلبية حين تشعر بالغضب. ولا تصفح عن الأشخاص الذين يسيئون إليك بسهولة، بل تعمل بطريقة غير مباشرة على إذلالهم.