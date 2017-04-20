شنَّ الكاتب الفلسطيني، شاكر زلوم هجوما شديدا على “”، متهما إياهم بالتآمر مع “الصهاينة” لإسقاط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

 

وقال “زلوم” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” أعراب هذا الزمن لم يوفروا رذيلة الآ واقترفوها، تواطؤوا مع المستعمرين في ضياع ، الآن يحاربون كل من ينتصر لها ويتحالفون علناً مع الصهاينة”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” لم يسلم من شر الأعراب صديق لفلسطين، في فنزويلا يدعم آل سعود الصهيوني اليهودي أنريكي كابريلس ضد صديق فلسطين الرئيس مادورو”.

 

وتتهم -التي واظبت على تنظيم احتجاجات خلال الأسبوعين الماضيين- الرئيس باتباع إجراءات استبدادية لقمع تجاه المتصاعدة.

 

وتضخمت الأعداد لمئات الآلاف الذين ضموا مؤيدين لمادورو نظموا مظاهرة مضادة بالعاصمة بناء على طلب من الرئيس، ووردت أنباء عن حدوث في مناطق متفرقة خلال أطول احتجاجات منذ عام 2014.

 

وجاءت المسيرات بعد احتجاجات اتسمت بالعنف على مدى أسبوعين، بعد قرار أصدرته العليا في مارس/آذار بالاضطلاع بصلاحيات الذي تهيمن عليه المعارضة ما دفع للعدول سريعا عن قرارها تحت ضغوط دولية.
غير أن الخطوة التي أقدمت عليها المحكمة أثارت غضبا يضطرد منذ فترة، بسبب أسلوب إدارة الحزب الاشتراكي الحاكم للاقتصاد.

 

وتعاني فنزويلا العضو في منظمة أوبك نقصا في السلع الغذائية والدوائية، ومن تضخم تتجاوز نسبته 1000%.

 

وتصاعدت الأزمة السياسية في الشهور الأخيرة، إلى جانب أزمة اقتصادية أدت إلى نقص واسع النطاق بالأغذية والأدوية.

 

وتطالب المعارضة بانتخابات مبكرة والإفراج عن ، وبمعونات إنسانية واحترام استقلالية الهيئة التشريعية التي تغلب عليها المعارضة.

 