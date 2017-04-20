أعلنت مصادر طبية فرنسية مقتل شرطيين وإصابة مدني, مساء الخميس, في إطلاق نار كثيف من قبل مسلح في جادة الشانزيليزيه وسط باريس .

وقالت نقابة لقوات الشرطة في فرنسا على تويتر إن ضابطا قتل وسط باريس رميا بالرصاص لدى وجوده في سيارة متوقفة عند إشارة مرور على أيدي مهاجم يستقل مركبة متحركة. وفي وقت لاحق أعلن عن مقتل شرطي ثان متأثرا بجراحه. حسب ما ذكر العربية نت.

JUST IN: Police officer killed after gunshots in Paris, attacker "taken down," BFMTV reports https://t.co/VxSvayD3C6 pic.twitter.com/YeJm4CI2Yb — CNN International (@cnni) April 20, 2017

في حين أفاد مراسل قناة الحدث عن حالة من الهلع والتدافع بين الناس، وقد هرعت عشرات سيارات الاسعاف إلى المكان، وسط مخاوف من حصول سلسلة اعتداءات كما حصل في هجمات 13 نوفمبر 2015.

إلى ذلك، أكد مصدر في الشرطة الفرنسية مقتل مطلق النار. وأفاد المصدر أن مهاجم الشانزيليزيه الذي قتل معروف لدى الشرطة.

كما أشار إلى أن الشرطة داهمت منزل مهاجم الشانزيليزيه شرق باريس.