أعلنت مصادر طبية فرنسية مقتل شرطيين وإصابة مدني, مساء الخميس, في إطلاق نار كثيف من قبل مسلح في جادة الشانزيليزيه وسط باريس .

وقالت نقابة لقوات الشرطة في فرنسا على تويتر إن ضابطا قتل وسط باريس رميا بالرصاص لدى وجوده في سيارة متوقفة عند إشارة مرور على أيدي مهاجم يستقل مركبة متحركة. وفي وقت لاحق أعلن عن مقتل شرطي ثان متأثرا بجراحه. حسب ما ذكر العربية نت.

JUST IN: Police officer killed after gunshots in Paris, attacker "taken down," BFMTV reports https://t.co/VxSvayD3C6 pic.twitter.com/YeJm4CI2Yb

— CNN International (@cnni) April 20, 2017