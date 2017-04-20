طالب الإعلامي تامر عبد المنعم بضرورة القبض على عدد من أعضاء الحزب الشيوعي المصري، وذلك بعد هجومهم على الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملتقى للأحزاب الشيوعية بتونس .

ونشر “عبد المنعم” فيديو لهذه اللقطات ، مؤكدًا أنها وصلته من عدد من الليبيين الذين حضروا المؤتمر وغضبوا من هذا الهجوم ، مؤكدًا أنها قاموا ودافعوا عن مصر ورئيسها وجيشها ، كما قام مجموعة من الفلسطينيين بالهجوم على الأعضاء المصريين رفضًا لكلامهم .

وطالب “عبد المنعم” بضرورة محاكمة هؤلاء ، ناشرًا أسماءهم على الملأ ، ملمحًا إلى ضرورة إسقاط الجنسية عنهم حين قال : “دول ميستحقوش الباسبور المصري” .