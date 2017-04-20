في ظل ما تشهده العديد من دول العالم من أوضاع سياسية غير مستقرة، وحالات اجتماعية مقلقة، احتلت سلطنة عمان المركز الرابع عالميا في تصنيف الدول الأكثر أمانا في العالم.

ووفقا للتقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في تصنيف الدول الأكثر سلامة وأماناً في العالم، جاءت ثلاثة من دول الخليج في المراكز العشرة الأولى: الإمارات العربية المتحدة، وعمان، وقطر.

وجاءت فنلندا في المركز الأول ضمن القائمة، تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني، ثم أيسلندا في المركز الثالث، في حين احتلت سلطنة عمان المركز الرابع، ودولة قطر في المركز العاشر.

ويقيس التصنيف أمن وسلامة 136 دولة من بلدان العالم، بناء ومدى تعرض السياح والشركات التجارية في البلد المعني لمخاطر أمنية، كالعنف والإرهاب، دون أخذ الجنح في عين الاعتبار.

وجاءت كولومبيا في المركز الـ136 والأخير ضمن القائمة، كالبلد الأقل سلامة وأماناً، وسبقتها اليمن في المركز الـ135، ومصر في المركز الـ130.

تعرّفوا إلى 10 دول من بين الأكثر سلامة وأماناً في العالم في القائمة التالية:

1. فنلندا

2. الإمارات العربية المتحدة

3. أيسلندا

4. عمان

5. هونغ كونغ

6. سنغافورة

7. النرويج

8. سويسرا

9. رواندا

10. قطر

وفيما يلي، ترتيب الدول العربية بحسب ما تضمنت القائمة:

2. الإمارات العربية المتحدة

4. عمان

10. قطر

20. المغرب

38. الأردن

43. كويت

47. بحرين

61. السعودية

81. الجزائر

102. تونس

125. لبنان

130. مصر

135. اليمن