في تطاول صريح وخارج عن حدود الحوار بين المذاهب والمتبع من قبل كبار العلماء ومتعديا لقوانين المملكة التي تمنع مثل هذا التطاول وفي تحريض صريح، شنَّ الداعية السعودي، الشيخ علي الربيعي، هجوما حادا على المذهب “الأباضي”، زاعما بأن أتباع هذا المذهب هم “فرقة ضالة”، مشيرا إلى ان عدائه لهم نابع من تكفيرهم لعلي بن أبي طالب ومن معه، على حد قوله.

وقال “الربيعي” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قرأت التاريخ فلم أجد فيه مفخرة واحدة لفرقة #الإباضية الضالة، فلم يفتحوا بلداً ولا أسسوا علماً ولا جاهدوا عدواً ولا تركوا المسلمين في حالهم “.

قرأت التاريخ فلم أجد فيه مفخرة واحدة لفرقة #الإباضية الضالة، فلم يفتحوا بلداً ولا أسسوا علماً ولا جاهدوا عدواً ولا تركوا المسلمين في حالهم . — الشيخ د علي الربيعي (@DrAliAlrabieei) April 20, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى موجها سؤالا لمتابعيه قائلا: ” ماذا تفعل إن وجدت في صفحتك أحدامن أتباع #الإباضية الضالة ؟ ج- إن رددت على سفاهاته أعطيته قيمة لم يكن يحلم بها، قم بحذفه وكفى”.

ماذا تفعل إن وجدت في صفحتك أحدامن أتباع #الإباضية الضالة ؟ ج- إن رددت على سفاهاته أعطيته قيمة لم يكن يحلم بها، قم بحذفه وكفى سأبدأ التطبيق — الشيخ د علي الربيعي (@DrAliAlrabieei) April 20, 2017

وأضاف “الربيعي” مبينا سبب ادعاءاته هذه بالقول: ” عادى المسلمون اليهود لطعنهم في الأنبياء وعادينا الوثنيين #الشيعة لطعنهم في الصحابة ونعادي #الإباضية المارقة لتكفيرهم علي بن أبي طالب ومن معه”.

عادى المسلمون اليهود لطعنهم في الأنبياء وعادينا الوثنيين #الشيعة لطعنهم في الصحابة ونعادي #الإباضية المارقة لتكفيرهم علي بن أبي طالب ومن معه — الشيخ د علي الربيعي (@DrAliAlrabieei) April 17, 2017

وتابع قائلا: ” نصيحة: ناقش من شئت، يهود أونصارى أو حتى المجوس #الشيعة إن رأيت منفعة ولكن لا تصّغر من قيمتك وتناقش #الإباضي لأنه لاعقل له ولادين ولا أخلاق”.