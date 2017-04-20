أفادت تقارير إخبارية أن الحكومة السورية وضعت غالبية الطائرات الحربية الموجودة بحوزتها في قاعدة روسية، وذلك بهدف حمايتها من هجوم أمريكي آخر، وردع الولايات المتحدة عن شن هجمات على النظام السوري.

ونقلت شبكة “CNN”، عن مصادر أمنية أمريكية أن “نقل الطائرات إلى مطار يستخدم الجيش الروسي منشآته، بدأ بعد وقت قصير من الهجوم الصاروخي الأمريكي على “قاعدة الشعيرات الجوية”، مطلع الشهر الجاري، وذلك في أعقاب استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي في “خان شيخون” بإدلب، ما أودى بحياة نحو 90 شخصًا”.

وبحسب المصادر فإنه “تم نقل كل سلاح الطيران السوري تقريبًا، إلى القاعدة الروسية التي تقع في اللاذقية، والتي تعتبر إحدى القاعدتين الروسيتين المركزيتين في سوريا”.

وبحسب التقرير، فإنه “يوجد في القاعدة العسكرية منظومات مضادة للطائرات متطورة من طراز “S-400″ تابعة للجيش الروسي”.

يشار إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة أكدت يوم أمس، على استخدام غاز السارين أو مادة كيماوية مماثلة في ريف إدلب، ما تسبب بمقتل العشرات وإصابة المئات.

كما تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، كان قد صرح في أعقاب الهجوم الصاروخي على “قاعدة الشعيرات الجوية” في محافظة حمص أن 20% من طائرات الجيش السوري قد تضررت.

وقال ماتيس، إن “سلاح الجو السوري ليس في حالة جيدة”. ولم ينف إمكانية أن تقوم الولايات المتحدة بشن هجوم ثانٍ في حال تم استخدام أسلحة كيماوية مرة أخرى. ونقل عنه قوله، إنه “على النظام السوري أن يفكر جيدًا قبل أن يعمل بتسرع ضد القانون الدولي. وإذا استخدم الأسد الكيماوي ثانية، فسوف يدفع ثمنًا باهظًا”.

وفي سياق ذي صلة، قال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء، أنه “تبقى لدى الأسد نحو طنين أو 3 أطنان من الأسلحة الكيماوية” مشيرًا إلى أن استخدام غاز السارين يظهر الصعوبة التي يواجهها الأسد لحسم القتال ضد قوات المعارضة السورية.