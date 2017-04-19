لقد مضى أكثر من خمس سنوات على وصول “كيم جونغ أون” إلى السلطة في كوريا الشمالية، وإليكم بعض الحقائق المثيرة حول الزعيم الأكثر “سرية” في العالم.

1.تاريخ ميلاده الحقيقي سر مجهول:

يعتقد أنه أصغر حاكم في العالم، لكن لا أحد لديه أي فكرة عن عيد ميلاده الفعلي، ويعتقد أنه ولد إمّا في 1983 أو 1984. ووزارة الخزانة الأمريكية في عام 2016 حددت تاريخ ميلاده 8 يناير 1984، وهو الأبن الأصغر للزعيم الراحل “كيم جونغ أيل”.

2.تعلم في أفضل مدرسة سويسرية باستخدام اسم مزيف:

كان “كيم جونغ أون” قد التحق بمدرسة خاصة في العاصمة السويسرية “برن”، ولكن ثبت أنه لم يكن متفوقاً، ورغم أن والده قد أنفق المال بسخاء على تعليمه لكنه كان أكثر ميلا نحو الموسيقى وكرة السلة عن دراسته.

ومع عدم وجود تحسن في درجاته في الرياضيات والعلوم، نقله والده إلى مدرسة الدولة السويسرية حيث تم وضعه في درجة أقل.

3.مدمنا للجبن السويسري:

في سويسرا، أصبح كيم مولعا بالجبن السويسري، وقد انعكس استهلاكه المتزايد له على جسمه المنتفخ وحركة المشي لديه، ويتم استيراد كميات كبيرة من الجبن كل عام لتلبية رغبات الزعيم الكوري الشمالي.

4 – قائد عسكري بدون تدريبات:

عندما توفي والده في عام 2011، تولى قيادة الجيش الكوري الشمالي، رغم أنه عمليا لم يكن يمتلك أي خبرة في القوات المسلحة، لكنه سيطر على الجيش.

5 – خضع لعملية جراحية حتى يكون مشابها لجده:

بالنسبة للبعض، الجراحة التجميلية هي وسيلة لتحسين مظهرهم، ولكن هدف كيم جونغ أون كان أن يبدو مثل جده كيم أيل سونغ، حيث أراد أن يظهر كشخص أب إلى الكوريين الشماليين.

6 – يخاف من الحلاقين:

في كوريا الشمالية، هناك قواعد صارمة بشأن حلاقة الشعر، وحلاقة كيم جونغ أون خاصة به، وتم إصدار مرسوم في البلاد يأمر الذكور بتصفيف الشعر كالزعيم الكوري، وطلب من الإناث جعل شعرهن في بوب مثل زوجته. ويعتقد أن كيم جونغ يخاف من الحلاقين.

7 – مولع بكرة السلة:

بدأت علاقة حبه مع كرة السلة خلال أيامه في سويسرا، وهو معجب بلاعب شيكاغو “بولز” و “مايكل جوردان” هو لاعبه المفضل، وهو صديق مقرب لنجم الدوري الأمريكي للمحترفين “دنيس رودمان” الذي قام بعدة رحلات إلى كوريا الشمالية.

8 – أعدم العديد من أفراد أسرته:

أمر كيم جونغ أون في ديسمبر 2013 بإعدام عمه جانغ سونغ ثايك، الذي اتهم بالتآمر ضد الدولة. وتشير بعض التقارير إلى أنه قتل على أيدي مجموعة من الكلاب البرية، في حين يعتقد البعض أنه قتل على أيدي فرقة إطلاق النار.

وعندما احتجت عمته على الإعدام، تم قتلها أيضا عبر السم. كما اتهم بقتل أخيه غير الشقيق كيم جونغ نام فى ماليزيا والقضية لا تزال قيد التحقيق.