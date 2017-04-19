هدد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برد “ساحق” على أي هجوم قد تقدم عليه “كورية الشمالية”, قائلاً إن واشنطن تخطط للعمل مع حلفائها ومع الصين كذلك، من أجل ممارسة ضغوط اقتصادية ودبلوماسية على كوريا الشمالية.

وقال بنس من على متن حاملة الطائرات “رونالد ريغان” إن الولايات المتحدة ستحمي حرية الملاحة، والطيران فوق بحر الصين الجنوبي، مؤكدا على أن جيش الولايات المتحدة الأمريكية ملتزم بحماية اليابان.

ويذكر أن بنس وصل في وقت سابق من اليوم إلى ميناء يوكوسوكا بجنوب طوكيو، لزيارة حاملة الطائرات رونالد ريجان، والتي تخضع حاليا لعملية صيانة دورية.

ويذكر أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس يقوم بزيارة رسمية إلى طوكيو، حيث أجتمع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على ضوء تفاقم التوتر في المنطقة.

وأكد بنس في طوكيو قبيل مأدبة غداء مع آبي “عصر الصبر الاستراتيجي قد ولى، وفي حين أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التعاون عن كثب مع اليابان وكوريا الجنوبية ومع جميع حلفائنا في المنطقة ومع الصين من أجل التوصل لحل سلمي وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي”.