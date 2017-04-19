كثير من الناس يشعرون بالقلق إزاء تأثير تجاربهم الجنسية على صحتهم، خاصة من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وحالات الحمل غير المتوقعة، لكن الدراسات اثبتت أن ممارسة الجنس تعزز بشكل كبير سعادة الشخص وتعزز من قوة أجهزة المناعة وتقوية الذاكرة.

1.تقوية جهاز المناعة: ممارسة الجنس مرة أو مرتين في الأسبوع تزيد من مستويات الأجسام المضادة بنسبة 30 في المائة، وفقا لعلماء جامعة “ويلكس” في بنسلفانيا. والأجسام المضادة هي البروتينات المستخدمة من قبل الجهاز المناعي للحماية من نزلات البرد والأنفلونزا.

ويعتقد أن الناس النشطين جنسيا أقل عرضة للبكتيريا والفيروسات، بسبب كثرة الأجسام المضادة لديهم.

2.صحة أفضل للقلب: النشاط الجنسي يزيد من معدل ضربات القلب الذي يرتفع خلال النشوة الجنسية، والرجال الذين يمارسون الجنس مرتين على الأقل في الأسبوع معرضون بنسبة أقل من 45 في المائة لخطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لعلماء معاهد نيو إنغلاند البحثية في “ماساتشوستس”.

3.انخفاض ضغط الدم: وجدت دراسة أجرتها جامعة ولاية ميشيغان أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 57 و 85 عاما اللواتي ما زلن يتمتعن بحياة جنسية طبيعية أقل احتمالا للإصابة بضغط الدم المرتفع. وارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

4.تخفيف الآلام: يقول باحثون في جامعة “مونستر” بألمانيا إن المصابين بالصداع يسجلون تحسنا بنسبة 60 في المائة في الألم بعد النشاط الجنسي. أما الصداع الذي يسبب ألم شديد في جانب واحد من الوجه، فقد تحسن بنسبة 37 في المائة.

وتؤدي ممارسة الجنس إلى إطلاق هرمونات تجعل الشخص يشعر بأنه في حالة جيدة تسمى الإندورفين التي تخفف الألم.

5.انخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا: الرجال الذين يمارسون الجنس 21 مرة على الأقل في الشهر أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا، حيث يسمح القذف المتكرر للبروستاتا بإزالة المواد المسببة للسرطان ويمنع تطور رواسب الكالسيوم المرتبطة بسرطان البروستاتا.

6.نوم مريح: الجنس يطلق كوكتيل من المواد الكيميائية في الدماغ، بما في ذلك الأوكسيتوسين والبرولاكتين، ويعتقد أن الجمع بين الاثنين يساعد في الاسترخاء.

7.إجهاد أقل: وجد علماء في جامعة “بيزلي” في اسكتلندا أن الأشخاص الذين يمارسون الجنس لديهم ضغط دم أقل عند التحدث أمام الجمهور، حيث يجري إفراز الأوكسيتوسين أثناء ممارسة الجنس مما يكون له تأثير مهدئ على الجسم.

8.ذاكرة أكثر قوة: الجنس المتكرر يحسن ذاكرة المرأة، ووجد العلماء في جامعة ماكجيل في كندا أن النساء اللواتي مارسن الجنس مؤخرا أكثر قدرة على تذكر الكلمات، حيث يحفز الجنس تطور الخلايا العصبية في جزء من الدماغ مما يساعد في التعلم وقوة الذاكرة.

9. حياة أطول: وجد باحثون من جامعات “بريستول” و “بلفاست” أن خطر الوفاة ينخفض لدى الرجال الذين يشعرون بالنشوة في كثير من الأحيان عن أولئك الذين لا يشعرون بها.

10.تعزيز الثقة بالذات: بصرف النظر عن فوائده الجسدية العديدة، فإن الجنس المنتظم يعزز أيضا رفاهية العقل، وقالت الدراسة التي أجريت في جامعة “كورنيل” في نيويورك: “إن الطلاب الذين يمارسون الجنس يعززون من تقدير الذات أكثر من الأفراد الآخرين”.