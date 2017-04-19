كشف الباحث والمحلل السياسي، الدكتور ناصر التميمي أنه على الرغم من أنّ العراق وسوريا يمثلان حقلي تجارب للقدرات الصاروخية الإيرانية، إلا ان الاهم لها هو اليمن وغزة نظراً لوجود أنظمة دفاعية أمريكية وإسرائيلية، على حد قوله.

وقال “التميمي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “رغم ان العراق وسوريا يمثلان “حقلي” تجارب مهمين للقدرات الصاروخية الايرانية الاهم اليمن وربما غزة نتيجة وجود انظمة دفاعية امريكية واسرائيلية!”.

رغم ان العراق وسوريا يمثلان "حقلي" تجارب مهمين للقدرات الصاروخية الايرانية

الاهم اليمن وربما غزة نتيجة وجود انظمة دفاعية امريكية واسرائيلية! — Naser Al-tamimi (@nasertamimi) April 19, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى : ” حسب العديد من التحليلات العسكرية الامريكية والاسرائيلية ايران تملك الامكانيات (لكنها لم تقرر بعد) للدفع نحو تصعيد صاروخي ارضا وبحرا ف اليمن!”.

حسب العديد من التحليلات العسكرية الامريكية والاسرائيلية ايران تملك الامكانيات (لكنها لم تقرر بعد) للدفع نحو تصعيد صاروخي ارضا وبحرا ف اليمن! — Naser Al-tamimi (@nasertamimi) April 19, 2017

وتابع قائلا:” احد النظريات التي سمعتها شخصيا من باحثين ايرانيين التدخل العسكري في #اليمن وفر لنا “فرصة ذهبية للتواجد على طاولة المفاوضات” سلما او حربا!”.

احد النظريات التي سمعتها شخصيا من باحثين ايرانيين

التدخل العسكري في #اليمن وفر لنا "فرصة ذهبية للتواجد على طاولة المفاوضات" سلما او حربا! — Naser Al-tamimi (@nasertamimi) April 19, 2017

واختتم: ” حتى الموقف الامريكي يدعو للحوار مع انصار الله او الحوثيين واذا كانوا عملاء ايران كما يقول البعض … بالمحصلة انت تفاوض ايران بطريقة او اخرى!”.