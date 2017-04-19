ألقت قوات الأمن في ولاية القيروان التونسيّة، القبض على استاذ تربية مسرحية يعمل في احدى المدارس الاعدادية بتهمة تحويل وجهة تلميذته واغتصابها.

ووفقَ التفاصيل المتوفرة فإن التلميذة البالغة من العمر 13 سنة بعد مشاركتها في الملتقى الجهوي للمسرح المدرسي اوهمها استاذها بأنه سيتم تكريمها نظرا لتميزها في أداء دورها من ثم استدرجها الى شقته و اعتدى عليها جنسيا.

وبعد عودة التلميذة الى منزلها اعلمت والديها بما تعرضت له ليقوم والدها بإبلاغ السلطات الامنية عن المشتبه فيه الذي تم ايقافه بعد إذنٍ من النيابة العمومية.