تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، ظهرت فيه النجمة السوريّة نسرين طافش، وهي تؤدي وصلة رقص “مثيرة”، خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

وانتقد متابعو الفيديو الطريقة التي أدت فيها “طافش” الرقصة المثيرة، غير أنّ فريقاً آخر أعجب برقصة الفنانة السورية.

ونشرت الفنانة “نسرين طافش” مقطع فيديو لرقصها على حسابها في “انستغرام” لكنها عادت وحذفته لاحقاً، ونشرت صوراً من الاحتفال بعيد الميلاد.

وعلّقت نسرين على الصور بالقول: “شكرا روزة و عبورة على هالجمعة الحلوة لنحتفل بعيد ميلادي الي تأجل من شهر شباط فبراير بسبب ظروف التصوير بمسلسل شو ونحتفل بأول غنية الي.. شكرا لكل رفقاتي الحلوات و الغاليات على الليلة الممتعة و الحلوة الي حلوها بأرواحهون المحبة و الرائعة .. بحبكوووون الحمدلله”.