فجر تسجيل تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي, لكلمة أدلى بها عضو مصري في إحدى الجلسات العامة بمجلس نواب حالة من الجدل واسعة, رأوا أنها جمعت بين عدد من المتناقضات، على الرغم من أن المقصود بها هو التقدم بالعزاء لأقباط مصر.

وقال سعيد حنفي شبايك، عضو المجلس عن حزب “حماة الوطن”، الموالي للسلطات، عن دائرة البساتين بمحافظة القاهرة، إنه يشكر الله تعالى على نهاية حكم المسيح الدجال، وبداية الخير على يد السيسي وترامب.

وحسبما قال: “سيدي الرئيس.. إخواني الأعضاء.. بعد العزاء لإخواني الأقباط: لا بد جميعا أن نشكر الله على اعتلاء السيسي حكم مصر لمحاربة الإرهاب، وفي نفس الوقت نشكر الله تعالى على اعتلاء ترامب حكم أكبر دولة في العالم، وفي نفس الوقت نشكر الله سبحانه وتعالى على خسارة هيلاري كلينتون وأوباما، ونهاية حكم المسيح الدجال، وبداية الخير على يد رئيسنا المحترم وترامب، إن شاء الله، ونهاية السبع العجاف، وبداية الخير، إن شاء الله، لمصر والشرق الأوسط”.

وسخر نشطاء من كلمات النائب، وأردفوها بمقطع من مسرحية “مدرسة المشاغبين”، يدور بين سعيد صالح ويونس شلبي.