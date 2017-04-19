أظهرت صور مؤثرة كلباً يقف بجوار صديقه الميت، محاولاً إيقاظه في طريق مزدحم في الصين، بعد أن صدمته سيارة أجرة في مقاطعة “تشجيانغ” يوم الـ 17 من أبريل الجاري.

وذكر تقرير من موقع “هوانكوي” التابع لصحيفة الشعب الصينية اليومية على الإنترنت، أن الحادث المأساوي وقع في مدينة “نيانلي” بمدينة “كوتشو”، حيث وقف الكلب “المخلص” بجانب صديقه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

وقد تجمع عدد قليل من المتفرجين على جانب الطريق، ومع ذلك لم يكن أيا منهم قادر على شرح سبب الحادث المروري.

وبعد حوالي نصف ساعة، جاءت امرأة ترتدي ثوبا أسود، وعندما سألها رجل الشرطة: هل أنتِ مالكة الكلاب؟، أجابت: نعم.