أظهرت لقطات مروعة لحظة سقوط طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات ووفاته من الطابق العشرين من البرج الذي يعمل به والده في شركة تجديد فى مدينة شيانغتان بمقاطعة هونان بوسط الصين.

وكان الطفل يرافق والده إلى مكان عمله وسقط من الشرفة، ومن غير الواضح لماذا قرر الرجل أن يأخذ ابنه للعمل معه، ولكن المحققين وجدوا أنه قد كسر قوانين العمل من خلال السماح للطفل أن ينظر من الطابق العشرين داخل المبنى.

وقالت السلطات إن الطفل دخل إلى شرفة الإقامة التي لم يكن بها حماية حديدية، وعندما فقد الطفل توازنه سقط، وتظهر اللقطات سقوطه فوق رقعة من العشب، وتوفي بعد بضع ثوان قبل أن يكتشفه المارة.

وقالت شرطة “شيانغتان” إنها تحقق الآن فى الحادث ويمكن توجيه الاتهام إلى والده بسبب الإهمال وانتهاك قوانين السلامة بجلب ابنه معه إلى العمل.