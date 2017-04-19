ينحدر أصغر القادة في العالم من الديمقراطيات، والملكية، والديكتاتوريات في أوروبا الشرقية والغربية وآسيا والشرق الأوسط. وهناك سبعة من القادة الثمانية رجال، وامرأة واحدة تعتبر هي الأصغر في حكام العالم، إليكموهم:

8- فولوديمير غروسمان (39 عاماً): هو أصغر رئيس وزراء في أوكرانيا، تم انتخابه من قبل البرلمان في أبريل 2016 وهو حليف وثيق للرئيس بترو بوروشينكو، تولى السلطة في عام 2014 بعد الإطاحة بفيكتور يانوكوفيتش المدعوم من روسيا.

7 – يوري راتاس (38 عاما): رئيس وزراء استونيا الجديد، تم انتخابه في نوفمبر 2016، وزعيم حزب الوسط في البلد.

6 – صالح علي الصمد (38 عاما): هو زعيم المسلحين الحوثيين، الذين يسيطرون على مساحات واسعة من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

5 – إميل ديمترييف (38 عاماً): تولى رئيس الوزراء المقدوني السلطة في يناير 2016 بعد أن وافق سلفه نيكولا غروفسكي على الاستقالة عقب احتجاجات ضد غروفسكي بسبب الاستنكار الجماعي المزعوم للمسؤولين المقدونيين.

4 – جيغمي خيزار نامجيل (37 عاماً): هو الملك الخامس لبوتان تولى العرش عندما كان عمره 26 عاما فقط عندما تخلى والده عن العرش، وأشرف على دستور الدولة الجديد في عام 2008، ويشجع على إرساء الديمقراطية.

3 – الشيخ تميم بن حمد (36 عاما): هو أمير قطر تولى الحكم في عام 2013 من والده.

2 – كيم جونغ أون (33 عاماً): خلف والده كقائد أعلى لكوريا الشمالية في عام 2011، واستمر في قمع المعارضة بشكل وحشي داخل البلد المغلق، وتصعيد التجارب النووية.

1 – فانيسا دامبروسيو (28 عاما): تقضي فترة ستة أشهر كقبطان حاكم لسان مارينو، وهي أصغر زعيم حاكم في العالم، وسوف تقود البلاد جنبا إلى جنب مع السيدة ميما زافولي حتى أكتوبر 2017.