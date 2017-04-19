ينحدر أصغر القادة في العالم من ، والملكية، والديكتاتوريات في أوروبا الشرقية والغربية وآسيا والشرق الأوسط. وهناك سبعة من القادة الثمانية رجال، وامرأة واحدة تعتبر هي الأصغر في العالم، إليكموهم:

 

8- فولوديمير غروسمان (39 عاماً): هو أصغر رئيس وزراء في أوكرانيا، تم انتخابه من قبل البرلمان في أبريل 2016 وهو حليف وثيق للرئيس بترو بوروشينكو، تولى في عام 2014 بعد الإطاحة بفيكتور يانوكوفيتش المدعوم من .

7 – يوري راتاس (38 عاما): رئيس وزراء استونيا الجديد، تم انتخابه في نوفمبر 2016، وزعيم حزب الوسط في البلد.

6 – صالح علي الصمد (38 عاما): هو زعيم المسلحين ، الذين يسيطرون على مساحات واسعة من ، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

5 – إميل ديمترييف (38 عاماً): تولى رئيس الوزراء المقدوني السلطة في يناير 2016 بعد أن وافق سلفه نيكولا غروفسكي على الاستقالة عقب احتجاجات ضد غروفسكي بسبب الاستنكار الجماعي المزعوم للمسؤولين المقدونيين.

4 – جيغمي خيزار نامجيل (37 عاماً): هو الملك الخامس لبوتان تولى العرش عندما كان عمره 26 عاما فقط عندما تخلى والده عن العرش، وأشرف على دستور الدولة الجديد في عام 2008، ويشجع على إرساء .

3 – الشيخ تميم بن حمد (36 عاما): هو أمير قطر تولى الحكم في عام 2013 من والده.

2 – (33 عاماً): خلف والده كقائد أعلى لكوريا الشمالية في عام 2011، واستمر في قمع المعارضة بشكل وحشي داخل البلد المغلق، وتصعيد التجارب النووية.

1 – فانيسا دامبروسيو (28 عاما): تقضي فترة ستة أشهر كقبطان حاكم لسان مارينو، وهي أصغر زعيم حاكم في العالم، وسوف تقود البلاد جنبا إلى جنب مع السيدة ميما زافولي حتى أكتوبر 2017.

 

 

 