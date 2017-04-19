أعلنت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري أنها قدمت شكوى رسمية لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، ضد أربعة نواب مارسوا ضدها السب والقذف.

والنواب المشتكى عليهم هم “خالد أبو طالب، وإلهامي عجينة، وسولاف درويش، وبدير عبد العزيز”.

وتساءلت “سما” عبر مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة” الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، عبر قناة “المحور”: “النواب يهددونني بتوقيفي عند حدي؟ أنتم داخلين لعمل ماذا؟ هل النواب يحلون مشاكل الناس أم يعملون رقابة على الشعب؟ هل تحاسبون الحكومة أم الشعب؟”.

وأضافت الفنانة الاستعراضية أن “النواب البرلمانيين يسيئون لمؤسسة البرلمان، ويمارسون التشهير والسب والقذف ضد شخصي”.

وأوضحت “سما” أنها لا تسعى للشهرة والاستعراض الإعلامي المجاني، مشيرة إلى أن برنامجها سيتم عرضه في رمضان، حيث بدأت في الاتصال بعدد من علماء الأزهر، مشددة على أن برنامجها اجتماعي وليس دينيا.

وجوابا عن سؤال الدمرداش حول الاتهامات الموجهة ضدها بإثارة الرأي العام، قالت إن “الرأي العام بيرقص لوحده.. وكل يرقص بطريقته في البلد وإذا كان الناس يرون أنني أرقص بوسطي، فالسياسي والبرلماني يرقص بلسانه”.

وكشفت سما المصري في المداخلة ذاتها عن أن “هناك مشكل مع القناة بسبب الحجاب، وتحاول إقناعهم بوضع “طرحة” على رأسها دون أن تتحجب بشكل كامل”.