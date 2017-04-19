أثنى المفكر الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي، أستاذ العلوم السياسية، على عمليات التي تقودها المملكة في .

 

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “لولا عاصفة الحزم، لتحول اليمن إلى حوزة لملالي ، ولامتدت نيرانهم للبيت الحرام ولنبشت أحقادهم قبور الصحابة في البقيع”.

وفي نفس التغريدة التي أطلقها النفيسي مؤخرا قال إنه ة لولا قوات ( درع ) لكانت البحرين في سجل الذكريات ولاشتعلت المنطقة بالنيران الصفوية.

ويصادف يوم 26 مارس من كل عام، ذكرى انطلاق العملية العسكرية “عاصفة الحزم” التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن.