أثنى المفكر الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي، أستاذ العلوم السياسية، على عمليات عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “لولا عاصفة الحزم، لتحول اليمن إلى حوزة لملالي إيران، ولامتدت نيرانهم للبيت الحرام ولنبشت أحقادهم قبور الصحابة في البقيع”.

ولولا ( عاصفة الحزم ) لتحول اليمن إلى حوزه لملالي إيران ولامتدت نيرانهم للبيت الحرام ولنبشت أحقادهم قبور الصحابه في البقيع .فليبلغ عني ذلك — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) April 17, 2017

وفي نفس التغريدة التي أطلقها النفيسي مؤخرا قال إنه ة لولا قوات ( درع الجزيرة) لكانت البحرين في سجل الذكريات ولاشتعلت المنطقة بالنيران الصفوية.

لولا قوات ( درع الجزيره) لكانت البحرين في سجل الذكريات ولاشتعلت المنطقة بالنيران الصفويه . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) April 17, 2017

ويصادف يوم 26 مارس من كل عام، ذكرى انطلاق العملية العسكرية “عاصفة الحزم” التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن.