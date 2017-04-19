أثنى المفكر الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي، أستاذ العلوم السياسية، على عمليات عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن.
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “لولا عاصفة الحزم، لتحول اليمن إلى حوزة لملالي إيران، ولامتدت نيرانهم للبيت الحرام ولنبشت أحقادهم قبور الصحابة في البقيع”.
ولولا ( عاصفة الحزم ) لتحول اليمن إلى حوزه لملالي إيران ولامتدت نيرانهم للبيت الحرام ولنبشت أحقادهم قبور الصحابه في البقيع .فليبلغ عني ذلك
— د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) April 17, 2017
وفي نفس التغريدة التي أطلقها النفيسي مؤخرا قال إنه ة لولا قوات ( درع الجزيرة) لكانت البحرين في سجل الذكريات ولاشتعلت المنطقة بالنيران الصفوية.
لولا قوات ( درع الجزيره) لكانت البحرين في سجل الذكريات ولاشتعلت المنطقة بالنيران الصفويه .
— د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) April 17, 2017
ويصادف يوم 26 مارس من كل عام، ذكرى انطلاق العملية العسكرية “عاصفة الحزم” التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن.
تعليقات الموقع :