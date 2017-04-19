بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، برقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية بمناسبة الاستفتاء الشعبي العام على التعديلات الدستورية، وفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وأعرب الشيخ خليفة في برقيته عن تمنياته الصادقة لتركيا وشعبها الصديق بالاستقرار والازدهار وأن تمضي تركيا قدماً في تحقيق المزيد من الإنجارات التنموية متمنياً سموه لفخامة الرئيس التركي موفور الصحة والعافية وللجمهورية التركية وشعبها الصديق المزيد من التقدم.

يشار إلى أن الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة ونائبه محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يشاركون في إرسال رسائل التهنئة أو المناسبات المختلفة لزعماء العالم، ولكن هذه المرة اقتصرت التهنئة على رئيس الدولة فقط ، فيما ليس معروفا إن كان مسؤولون آخرون سيقدمون التهنئة للقيادة التركية أم لا.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجوما غير مسبوق من قبل شخصيات إماراتية أبرزها ضاحي خلفان وحمد المزروعي وعبد الخالق عبد الله على الاستفتاء التركي الذي فاز فيه أردوغان على مدار الأيام الماضية الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً.