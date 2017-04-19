أعلن وحلفاؤه, مساء الأربعاء، هيمنتهم على مقاعد المكتب التنفيذي في اتحاد طلبة ، حيث جرت في انتخابات الهيئة التنفيذية لاتحاد طلبة الجامعة، وفاز الطالب محمد فايز الخرابشة بمنصب بحصوله على (58 ) صوتا.

 

وأعلن رئيس لانتخابات اتحاد الطلبة نائب رئيس الجامعة للكليات العلمية الدكتور عمر الكفاوين الطالب محمد فايز الخرابشة رئيسا للاتحاد, والطالب يزن وليد شنّك نائبا للرئيس بحصوله على (56) صوتا، والطالب جهاد أبو السكر أمينا للسر بواقع (51) صوتا, والطالب يزن وائل محمد أمينا للصندوق وحصل على (56) صوتا.

 

وأشاد الكفاوين بالأجواء التي سادت عملية انتخاب الرئيس واللجان الفرعية، وأثنى على الروح التنافسية النزيهة والشفافة التي تحلى بها الطلبة والمنتخبون على حد سواء.

 

من جانبه صرح مقرر عميد شؤون الطلبة الدكتور خالد الرواجفة أن طالبين اثنين كانا قد ترشحا لمنصب رئيس الاتحاد، واثنين لمنصب نائب الرئيس، مشيرا إلى أن الانتخابات جرت بمنتهى الشفافية والنزاهة وجاءت نتائجها متقاربة من حيث عدد وفقا لما نقله موقع “هلا أخبار” الأردني.