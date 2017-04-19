أعلن التيار الإسلامي وحلفاؤه, مساء الأربعاء، هيمنتهم على مقاعد المكتب التنفيذي في اتحاد طلبة الجامعة الأردنية، حيث جرت في الجامعة الأردنية انتخابات الهيئة التنفيذية لاتحاد طلبة الجامعة، وفاز الطالب محمد فايز الخرابشة بمنصب رئيس الاتحاد بحصوله على (58 ) صوتا.

وأعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلبة نائب رئيس الجامعة للكليات العلمية الدكتور عمر الكفاوين الطالب محمد فايز الخرابشة رئيسا للاتحاد, والطالب يزن وليد شنّك نائبا للرئيس بحصوله على (56) صوتا، والطالب جهاد أبو السكر أمينا للسر بواقع (51) صوتا, والطالب يزن وائل محمد أمينا للصندوق وحصل على (56) صوتا.

وأشاد الكفاوين بالأجواء الديمقراطية التي سادت عملية انتخاب الرئيس واللجان الفرعية، وأثنى على الروح التنافسية النزيهة والشفافة التي تحلى بها الطلبة المرشحون والمنتخبون على حد سواء.

من جانبه صرح مقرر لجنة الانتخابات عميد شؤون الطلبة الدكتور خالد الرواجفة أن طالبين اثنين كانا قد ترشحا لمنصب رئيس الاتحاد، واثنين لمنصب نائب الرئيس، مشيرا إلى أن الانتخابات جرت بمنتهى الشفافية والنزاهة وجاءت نتائجها متقاربة من حيث عدد الأصوات وفقا لما نقله موقع “هلا أخبار” الأردني.