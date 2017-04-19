عبر الباحث والحقوقي الجزائري الدكتور عن شكره وامتنانه لكل من ذكره بخير عبر الهاشتاج الذي أطلقه ناشطون بعنوان: ” #انور_مالك_يمثل_الجزايريين”، وذلك ردا على تهجم الموالين لإيران بأنه لا يمثل الجزائريين، مؤكدا عدم بحثه عن ، وان كل همه مقاومة الذي يهدد .

 

وقال “مالك” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” شكرا لكل حر ذكرني بخير عبر #انور_مالك_يمثل_الجزايريين وأؤكد أنني لا أنشد زعامة بل همي حماية أوطاننا من إرهاب إيراني يفسد ديننا ويخرب دنيانا!”.

 

يشار إلى ان الدكتور أنور مالك قد أطلق العديد من الحملات ضد التمدد الإيراني في وخاصة ، محذرا من الانصياع والانخداع تحت شعارات خبيثة تتبناها من خلال التبادل الثقافي في بلاده.