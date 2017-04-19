عبر الباحث والحقوقي الجزائري الدكتور أنور مالك عن شكره وامتنانه لكل من ذكره بخير عبر الهاشتاج الذي أطلقه ناشطون بعنوان: ” #انور_مالك_يمثل_الجزايريين”، وذلك ردا على تهجم الموالين لإيران بأنه لا يمثل الجزائريين، مؤكدا عدم بحثه عن الزعامة، وان كل همه مقاومة الإرهاب الإيراني الذي يهدد البلاد العربية.

وقال “مالك” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” شكرا لكل حر ذكرني بخير عبر #انور_مالك_يمثل_الجزايريين وأؤكد أنني لا أنشد زعامة بل همي حماية أوطاننا من إرهاب إيراني يفسد ديننا ويخرب دنيانا!”.

شكرا لكل حر ذكرني بخير عبر #انور_مالك_يمثل_الجزايريين وأؤكد أنني لا أنشد زعامة بل همي حماية أوطاننا من إرهاب إيراني يفسد ديننا ويخرب دنيانا! — أنور مالك (@anwarmalek) April 19, 2017

يشار إلى ان الدكتور أنور مالك قد أطلق العديد من الحملات ضد التمدد الإيراني في البلاد العربية وخاصة الجزائر، محذرا من الانصياع والانخداع تحت شعارات خبيثة تتبناها إيران من خلال التبادل الثقافي في بلاده.