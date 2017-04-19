شهد المغرب خلال الخمس سنوات الأخيرة جرائم اغتصاب بشعة كان ضحيتها أطفال قاصرون، وقد ارتفعت وتيرةُ تلك الجرائم في ظلّ تساهل القانون مع مرتكبيها، وفيما يلي أبشع 9 جرائم اغتصاب أطفال بالمملكة المغربية:

1.عام 2012: تعرّض طفل يُدعى “أيمن” للإغتصاب من طرف جارته بمدينة “آسفي” .

2.عام 2013: اغتصاب الطفلة “وئام”، حيث حاول مغتصبها قتلها بواسطة “منجل” في مدينة “سيدي قاسم”.

3.عام 2014: اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات من طرف ستيني في الدار البيضاء.

4.عام 2014: قضية الطفل “أشرف” الذي اغتصب بعد احتجازه انتقاماً من والده.

5.عام 2015: قضية الطفل “عمران” الذي تمّ اختطافه واغتصابه من طرف مراهق في الدار البيضاء ثم دفنه حيّاً.

6.عام 2016: تعرض الطفل “ريان” للإغتصاب من طرف طليق خالته بأكادير.

7.عام 2017: تعرض الطفلة “نهيلة” للإغتصاب من طرف معلمها بمدينة “الحاجب” داخل الفصل الدراسيّ.

8.عام 2017: الطفلة “مريم بسطات” التي اغتصبها معلمها داخل الفصل الدراسيّ لمدة أسبوع .

9.عام 2017: اغتصاب طفلة في “تارودانت” من طرف مجهول والتخلص من جثتها وسط الحقول.