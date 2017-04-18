كشفت تقارير صحافية عن أجور لجنة تحكيم برنامج “Arabs got talent” في موسمه الخامس لسنة 2017.

وأكدت التقارير أن شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، وصلت أجرتها الموسم في الحالي إلى مليون و280 ألف دولار بدل المليون و160 ألف دولار في الموسم الماضي.

ووصل أجر الفنان أحمد حلمي هذا الموسم إلى مليون و50 ألف دولار، بدل الـ900 ألف دولار في الموسم الماضي من البرنامج.

وكشفت التقارير ذاتها أن علي جابر ارتفع أجره في الموسم الحالي، حيث إنه يتقاضى أجرا قدره 890 ألف دولار بزيادة 55 ألف دولار عن الموسم الرابع، وهو المبلغ نفسه الذي حصل عليه الفنان ناصر القصبي في الموسم الرابع الذي اعتذر عن المشاركة هذا الموسم لارتباطه بعمل فني.

و”Arabs got talent” هو برنامج ترفيهي من نوع تلفزيون الواقع يسلط الضوء على البحث عن المواهب الفردية والجماعية الموجودة لدى العرب.

وانطلق البرنامج عربيا في 14 كانون الثاني/ يناير 2011 على قناة “ام بي سي 4″، وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني “Britain’s Got Talent” الذي عرض للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009 على قناة “إن بي سي” ولاقى نجاحا كبيرا.