كشفت مجلة “ناشيونال إنكوايرير” الأميركية أن النجم العالمي “”، ينفق حوالي 25 ألف دولار شهرياً للاحتفاظ بجماله ولياقته البدنية.

 

وأشارت إلى أن “دي كابريو” يذهب مرتين أسبوعياً إلى صالونات من أجل وضع المصنوعة من شمع العسل أو لتقشير الوجه بأغلى المنتجات المستخرجة من الطبيعة، كما أنه يستعين بمتخصص تغذية.

 

ولفتت المجلة بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط” إلى أن كل ما يخشاه دي كابريو هو أن تسرق منه الأدوار الكبيرة وتذهب إلى الممثلين الأقل عمراً أو أن يختفي سحره الخاص لدى النساء وبالأخص عارضات الأزياء.