تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو مؤثر لمعتمر جزائري، يصف حالة الإستقبال الحسنة التي عاشها في مطار المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد صرح المعتمر الجزائري حول حسن الاستقبال قائلا: “لا أستطيع أن أعبر عنها، استقبال مسلمين حقيقيين ينتمون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

وأضاف باكيا واصفا خصال اهل المدينة: ” إكرام الضيف واستقبال الغريب وإغاثة المستغيث”، موضحا بأن أهل المدينة هم الانصار للمهاجرين، مؤكدا على أن دموعه معبرة جدا عما يقوله.

وتابع “انا جدا سعيد ويا ليت الامة العربية والإسلامية تسير على هذا المنوال”، مؤكدا ان كل ما يحتاجه هو الابتسامة، وان التعب والقلق الذي اعتراه ذهب بمجرد وصوله للمدينة المنورة.