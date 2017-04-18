تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو مؤثر لمعتمر جزائري، يصف حالة الإستقبال الحسنة التي عاشها في مطار بالمملكة العربية .

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد صرح المعتمر الجزائري حول حسن الاستقبال قائلا: “لا أستطيع أن أعبر عنها، استقبال حقيقيين ينتمون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

 

وأضاف باكيا واصفا خصال اهل المدينة: ” إكرام واستقبال وإغاثة المستغيث”، موضحا بأن أهل المدينة هم للمهاجرين، مؤكدا على أن دموعه معبرة جدا عما يقوله.

 

وتابع “انا جدا سعيد ويا ليت والإسلامية تسير على هذا المنوال”، مؤكدا ان كل ما يحتاجه هو ، وان الذي اعتراه ذهب بمجرد وصوله للمدينة المنورة.