لحظة مفاجئة غيرت كل شيء من حول المصرية سحر التي حلت ضيفة على أحد برامج قناة خليجية، ولم يكن من السهل عليها تصديقها، حتى تساءلت هل أنا في حلم؟

وجدت هذه الأم نفسها أمام ابنها السعودي الذي فارقها منذ 25 عاما، وانقطعت أخباره عنها بعد أن انفصلت عن زوجها السعودي المسن الذي كانت قد تزوجته وأنجبت منه مولودا.

وحين دخل الابن على أمه التي عانت طوال تلك السنين عذابات فراقه، عانقها فصرخت بأنها سامحته وكل من تسبب لها بالأذية أيضا، فقط لأن ابنها بات أمامها وبين ذراعيها.

كانت لحظة صعبة حين نزل الابن ليقبل قدم أمه التي منعته، وطلبت المساعدة لمنعه من فعل ذلك.

استمر المشهد عدة دقائق لأم تحتضن ابنها وتبكي بشكل هستيري من هول الصدمة، والابن يطلب من أمه المسامحة، لتسارع تلك السيدة بتلبية طلبه فورا.