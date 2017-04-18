نشر موقع صحيفة “ديلي ستار” البريطانيّة، لأوّل مرّة، صورةً لقبر المغني الشهير “جورج مايكل” في مقبرة “هايغات” في شمال لندن محاطاً بالزهور البيضاء.

ويشير الموقع إلى أنّه كان يجري إخفاء القبر بالحواجز المعدنية الخضراء الكبيرة للخصوصية.

وكشفت الصحيفة أن زوار القبر يمكنهم دفع 12 جنيه استرليني لإجراء جولة مصحوبة بمرشدين إلى محيط القبر.

وجرت جنازة “مايكل” يوم الـ 29 مارس بعد حوالي 100 يوم من العثور عليه ميتا في عيد ميلاده الثالث والخمسين

وفي الشهر الماضي قال الطبيب الشرعي إن جورج توفي بسبب مشاكل في القلب وتراكم الدهون في الكبد مما يعتبر سببا طبيعياً للوفاة.