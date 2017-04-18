ألقي القبض على رجل رتب موعدا للقاء فتاة تبلغ من العمر (14 عاما) من أجل ممارسة الجنس معها في موقف للسيارات، حيث جرت مواجهة بين مجموعة من الأشخاص والرجل انتهت بشجار عنيف.

وقامت المجموعة، المعروفة باسم “ذي هونتيد وان”، ببث فيديو على الأنترنت يوضح تواجد رجل بالقرب من موقف السيارات في مركز “بلوواتر” للتسوق في “كينت” جنوب شرق إنجلترا، انتهى بشجار، حيث كان الرجل موجودا للقاء فتاة في سن المراهقة، لكنه سقط بعد تناول شراب قدمته له.

ويظهر الفيديو رجل يخرج من سيارة ويواجه رجل في موقف للسيارات قبل أن يسأل: “ماذا تفعل هنا اليوم؟، ثم جرت بعض الاشتباكات حتى وصلت الشرطة، حيث وجهت اللكمات والركلات إلى الرجل، بينما كان حراس الأمن في المركز يحاولون احتواء الوضع قبل وصول ضباط الشرطة.

ونفى الرجل دخوله إلى مركز التسوق للقاء الفتاة، غير انه عثر بحوزته على واقٍ ذكري.

وقال كبير مفتشي المحققين “ايما بانكس” من شرطة “كينت” إن الضباط اعتقلوا رجلا يبلغ من العمر (29 عاماً) من شرق لندن للاشتباه في محاولة استمالة فتاة.

وقالت: “المعتقل قيد الاحتجاز وتقوم الشرطة أيضا بالتحقيق في ملابسات الحادث”.

وكانت المجموعة السابقة نفسها وراء اعتقال رجلين للاشتباه في محاولة استمالة فتيات في حادثين منفصلين في محطة “بيرستد” للسكك الحديدية في “كينت” أيضا يوم الجمعة.