لا يمر أسبوع تقريبا حتى تخرج الوحدات الاعلامية العراقية تارة والسورية تارة اخرى, تتحدث مرة عن اغتيال زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي ومرة عن هروبه, الا أنها هذه المرة خرجت لتتحدث عن اعتقاله في شمال سوريا.

وفي التفاصيل التي نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية قالت إن ما يسمى المكتب الإعلامي للأمين العام للدائرة الأوروبية للأمن والمعلومات، أعلن أن لديه معلومات وصفها بالدقيقة عن اعتقال أبو بكر البغدادي زعيم “داعش الإرهابي” شمال سوريا.

وقال بيان للمكتب على موقع الإنترنت، إن الاعتقال المحتمل جرى نتيجة عملية رصد قامت بها “الاستخبارات السورية والروسية”، وإنها جاءت عقب مغادرة “البغدادي” القسرية لمدينة الموصل العراقية نتيجة مطاردة قوات الحشد الشعبي له في 2 أبريل/ نيسان 2017 ودخوله إلى الحدود السورية.

الجدير بالذكر، أن هذا الإعلان جاء عقب ظهور تصريحات ترجح هروب زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي إلى شمال سوريا بعد ازدياد الضغط العسكري على معقل التنظيم الإرهابي في مدينة الموصل بالعراق.