نشر المليونير القطري وسام المانع، صورة جمعته بزوجته السابقة المغنيّة الأميركيّة “جانيت جاكسون”، بالأسود والأبيض مرفقة برسالةٍ مؤثرة جدًا.

وعلّق المانع على الصورة بكلماتٍ مؤثرة قال فيها: “إلى أجمل إنسانة في العالم، شكرًا لك على حبك الكبير، ودعمك الدائم، وعلى كونك أعز أصدقائي. أحبك كثيرًا، وإن شاء الله سنكون سويًا في الخير إلى الأبد”.

وذكر مصدر مقرب من عائلة جاكسون أنّ المغنية الشهيرة تعيش مع طفلها عيسى حياة جيدة على الرغم من انفصالها عن زوجها.

وأشارت المصادر أنّ السبب وراء انفصال الثنائي هو المعتقدات الدينيّة والثقافية.

وجاء انفصال “جاكسون” عن زوجها المليونير القطري، بعد ثلاثة أشهرٍ فقط من ولادتها طفلهما الأول “عيسى” وهي بعمر الخمسين.

وكانت نجمة البوب، وشقيقة النجم الأشهر مايكل جاكسون، قد تزوَّجت رجل الأعمال القطري وسام المانع عام 2012، وأنجبت طفلهما الأول عيسى في الثالث من يناير/كانون الثاني 2017.

ومؤخراً، التقطت عدسات المصورين صور للفنانة “جاكسون” بعد انفصالها عن المليونير “المانع”، أثناء جولة تسوق في محلات نباتات الزينة والأثاث في لندن.

وتظهر “جاكسون” خلال تجولها في لندن وقد خلعت الحجاب الإسلامي، وارتدت بدلًا منه قبعة رياضية فيما ظهر شعرها الملون من فوق القبعة.