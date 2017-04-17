بعث “كيم جونغ أون” زعيم كوريا الشمالية، رسالة الى نظيره السوري بشار الأسد، دان الأول الضربة الأميركية الأخيرة على سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الحكومية (يونهاب)، الاثنين، عن وسائل إعلام في الجارة الشمالية، قولها إن الزعيم الكوري اغتنم الذكرى الحادية والسبعين لاستقلال سوريا عن فرنسا لاتهام واشنطن بالقيام بـ”غزو متهور” على سوريا.

وأعرب كيم في الرسالة التي بثتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة، عن “دعمه وتضامنه القويين لتحقيق العدالة التي تتمسك بها الحكومة والشعب السوريين”.

وبعث الأسد رسالتي تهنئة إلى زعيم كوريا الشمالية الأسبوع الماضي بمناسبة عيد ميلاد المؤسس الوطني كيم إيل سونغ الخامس بعد المئة، والذكرى الخامسة لانتخابات الزعيم الحالي.

وأعقبت الرسائل السورية برقية مماثلة من كيم جونغ أون أرسلت إلى الرئيس السوري الخميس الماضي، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس حزب البعث الحاكم هناك.

وقد أكدت كوريا الشمالية وسوريا في الرسائل المتبادلة بينهما على الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بينهما، في خضم تداعيات الضربة الأميركية التي أثارت قلق البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن بارجتين حربيتين أميركيتين أطلقتا 59 صاروخا على قاعدة الشعيرات الجوية العسكرية في حمص وسط سوريا في 6 أبريل الجاري، ردا على هجوم كيماوي في إدلب قالت واشنطن إن دمشق نفذته.