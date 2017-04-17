حذر الكاتب الأردني، نزار راشد، من حالة الصمت التي تعيشها الجزائر خلال الفترة الراهنة، مؤكدا على أن هذا الصمت ينذر بكارثة ستعصف بكل شيء قريبا، على حد قوله.

وقال “رشيد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #الصمت المخيم على الجزائر يخفي أزمة عميقة ستنفجر قريبا عاصفة بكل شيء!”.

#الصمت المخيم على الجزائر يخفي أزمة عميقة ستنفجر قريبا عاصفة بكل شيء! — nizar husein rashed (@nizarhuseinrash) April 17, 2017

وتشهد الجزائر حاليا حالة من الانتظار لما ستسفر عنه الانتحابات البرلمانية التي من المقرر أن يتم إجراؤها في الرابع من آيار/مايو المقبل، وسط دلالات عن حالة من العزوف من قبل الناخبين، في ظل الازمة الاقتصادية العميقة التي تعبشها البلاد بعد الهبوط الحاد في أسعر النفط التي تعتبر السلعة الوحيدة المصدرة للخارج وتشكل موردا أساسيا للعملة الصعبة التي تحتاجها البلاد.