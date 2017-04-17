تداول ناشطون عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لتجربة اجتماعية تعكس مدى أمانة الشعب العماني ورقيه.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قام الممثل المؤدي للتجربة بتعم إسقاط حافظة نقوده أثناء مشيه بجوار عمانيين يسيرون في حديقة للتنزه بجوار احد الشوارع في العاصمة مسقط.

وأظهرت التجربة، قيام جميع من تم اختبار امانتهم بتنبيه الممثل بسقوط محفظته ولفت نظره إليها.