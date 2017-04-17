انتشر في الأيام الماضية خبر خطوبة الفنانة اللبنانية “نهوى”، من ولي عهد دبي “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، وقد ضجّت به مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإشارة إلى أنّ الأخبار الواردة تقول بأنّ نهوى هي ابنة رجل الأعمال المعروف ماجد الفطيم.

ونفى المكتب الإعلامي لـ”نهوى”، الخبر في بيانٍ صحفي، وجاء فيه أنّ المنتج عصام شعبان أكّد الخبر عندما هنأ نهوى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وتمنى لها دوام السعادة وطول العمر، مؤكّدةً بأنّ حسابها تم اختراقه وتم الكتابة عليه بدون علمها أو إرادتها.

يُذكر أن “نهوى” ليست ابنة “الفطيم” كما قيل، بل هي لبنانية وإسمها الحقيقي “إليان بعيني”.