في واقعة تدل على ان الراغبين في فعل الخير كثيرون وربما كانوا بحاجة فقط لمن يدلهم عليه، استطاع احد السعوديين على موقع “تويتر”، أن يجمع أكثر من 100 شركة ومطعم ومؤسسة في عمل تطوعي لمساعدة في .

 

وكان طموحُ السعودي “عبد العزيز القحطاني” الحصولَ على مئةِ شاورما لتوزيعها على عمال النظافة، وطلبها من محل متخصص عبر “تويتر”، متسائلا : “كم اعادةُ تغريد أو مطلوبة مقابلَ هذا العددِ من السندوتشات؟”.

 

ليرد المطعم بأن له مئة َ ساندوتش من دون ولا اعادةِ تغريد.

 

ومن هذه التغريدة، فُتح بابُ المساعدات لحملة عبد العزيز الخيرية، مطاعمُ عدة شاركت في الحملة، واكدت منحَها مئة َوجبةٍ لدعم الفكرة .عدا عن ، شاركت شركاتُ مياه، وشركة ُ ببطاقات شحن لتوزيعها على عمال النظافة، وشركات لتأجير ، للمساهمة في أن يصل ساخنا.

 

كما شاركت جمعية خيرية لتكون مظلة َهذا ، كما أعلن عبد العزيز ايضا عن تبرعات نقدية وصلته من اصدقائه. فضلا عن الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية التي أبدت استعدادَها لتسهيل مهمته في الوصول إلى سكن .