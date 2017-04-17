في واقعة تدل على ان الراغبين في فعل الخير كثيرون وربما كانوا بحاجة فقط لمن يدلهم عليه، استطاع احد المغردين السعوديين على موقع “تويتر”، أن يجمع أكثر من 100 شركة ومطعم ومؤسسة في عمل تطوعي لمساعدة عمال النظافة في السعودية.

وكان طموحُ السعودي “عبد العزيز القحطاني” الحصولَ على مئةِ ساندوتش شاورما لتوزيعها على عمال النظافة، وطلبها من محل متخصص عبر “تويتر”، متسائلا : “كم اعادةُ تغريد أو ريتويت مطلوبة مقابلَ هذا العددِ من السندوتشات؟”.

الاعزاء شاورمر @ShawarmerSA تحية طيبة.

كم ريتويت عشان تعطونا 100 ساندوتش نوزعها على عمال النظافة في الشارع ؟ — عبدالعزيز القحطاني (@Mr_Abdul3ziz) April 14, 2017

ليرد المطعم بأن له مئة َ ساندوتش من دون ولا اعادةِ تغريد.

@Mr_Abdul3ziz مرحبا عبدالعزيز، حنا نعاون على الخير، لك ١٠٠ شاورما بدون ريتويت — Shawarmer | شاورمر (@ShawarmerSA) April 14, 2017

ومن هذه التغريدة، فُتح بابُ المساعدات لحملة عبد العزيز الخيرية، مطاعمُ عدة شاركت في الحملة، واكدت منحَها مئة َوجبةٍ لدعم الفكرة .عدا عن المطاعم، شاركت شركاتُ مياه، وشركة ُ الاتصالات السعودية ببطاقات شحن لتوزيعها على عمال النظافة، وشركات لتأجير السيارات، للمساهمة في أن يصل الطعام ساخنا.

كما شاركت جمعية خيرية لتكون مظلة َهذا العمل الخيري، كما أعلن عبد العزيز ايضا عن تبرعات نقدية وصلته من اصدقائه. فضلا عن الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية التي أبدت استعدادَها لتسهيل مهمته في الوصول إلى سكن العمال .