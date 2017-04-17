نشرت صفحة “أخبار تركيا” عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يقرأ القرآن، في ضريح السلطان محمد الفاتح.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد تلا الرئيس التركي سورة “الفاتحة” ومقدمة سورة “البقرة” بالتجويد، وسط حضور مجموعة من المسؤولين.

وجاءت هذه الزيارة في اععقاب نجاح الاستفتاء الذي حول تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، حيث وافق 51.7 من الاتراك وعددهم 25 مليون ناخب على التعديلات الدستورية.

يشار إلى ان السلطان محمد الفاتح هو سابع سلاطين الدولة العثمانية وسلالة آل عثمان، يُلقب، إلى جانب “الفاتح”، بأبي الفتوح وأبو الخيرات، وبعد فتح القسطنطينية أضيف لقب “قيصر” إلى ألقابه وألقاب باقي السلاطين الذين تلوهن و حكم ما يقرب من ثلاثين عامًا عرفت توسعًا كبيرًا للدولة العثمانية.

ويُعرف هذا السلطان بأنه هو من قضى نهائيًا على الإمبراطورية البيزنطية بعد أن استمرّت أحد عشر قرنًا ونيفًا، ويعتبر الكثير من المؤرخين هذا الحدث خاتمة العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة،[6][7] وعند الأتراك فهذا الحدث هو “فاتحة عصر الملوك”