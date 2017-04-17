نشرت صفحة “أخبار ” عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو للرئيس التركي وهو يقرأ القرآن، في ضريح السلطان .

 

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد تلا الرئيس التركي سورة “” ومقدمة سورة “” بالتجويد، وسط حضور مجموعة من المسؤولين.

 

وجاءت هذه الزيارة في اععقاب نجاح الذي حول تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، حيث وافق 51.7 من الاتراك وعددهم 25 مليون ناخب على .

 

يشار إلى ان السلطان محمد الفاتح هو سابع سلاطين  وسلالة آل عثمان، يُلقب، إلى جانب “الفاتح”، بأبي الفتوح وأبو الخيرات، وبعد فتح  أضيف لقب “قيصر” إلى ألقابه وألقاب باقي السلاطين الذين تلوهن و حكم ما يقرب من ثلاثين عامًا عرفت توسعًا كبيرًا للدولة العثمانية.

 

ويُعرف هذا السلطان بأنه هو من قضى نهائيًا على الإمبراطورية البيزنطية بعد أن استمرّت أحد عشر قرنًا ونيفًا، ويعتبر الكثير من المؤرخين هذا الحدث خاتمة  وبداية العصور الحديثة،[6][7] وعند الأتراك فهذا الحدث هو “فاتحة عصر الملوك”

 