غطت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو ، رأسها بوشاح خلال زيارتها الى المملكة العربية السعودية إحتراما للثقافة الدبلوماسية و ثقافة الدول الأخرى.

حيث أكدت للصحفيين على ضرورة إحترام ثقافة الدبلوماسية ،فعندما تأتي لزيارة بلد آخر عليك أن تحترم الثقافة و التقاليد و الخصوصيات الدينية لهذا البلد ،وهذا شرط لاغنى عنه في الأعراف الدبلوماسية.

Матвиенко рассказала, почему надела платок и зеленое платье в Эр-Рияде https://t.co/PBYuZCCPyj pic.twitter.com/jaPIG08iy0 — РИА Новости (@rianru) April 16, 2017

وخلال زيارتها للملكة السعودية ألتقت ماتفيينكو مع الملك السعودي و عدد من أعضاء الحكومة.

يذكر بأن ماتفيينكو كانت قد أرتدت وشاحا و فستان باللون الأخضر الأمر الذي أثار إعجاب الكثيرين.

من جهة أخرى قالت ماتفيينكو بأنها كانت سفيرة مرتين و بانها تعرف جيدا مدى حساسية هذه الامور ،و أضافة بأنها نالت الكثير من كلمات المديح من عدد من النواب النساء في السعودية الذين شكروها على إحترامها لتقاليدهم و عاداتهم.