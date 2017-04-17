وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، آمرا إياه بأن “يتأدب”، موضحاً أن صبر الولايات المتحدة وحلفائها في هذه المنطقة “نفد ونريد أن نرى تغييرا.. نريد أن نرى كوريا الشمالية تتخلى عن مسارها الأهوج في تطوير أسلحة نووية كما أن استخدامها المتواصل واختبارها لصواريخ باليستية أمر غير مقبول”.

جاء ذلك بالتزامن مع تصريحان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، التي حذر فيها كوريا الشمالية من أن “عهد الصبر الاستراتيجي قد انتهى”، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وقال بنس خلال زيارته للمنطقة الكورية منزوعة السلاح، إن ترامب يأمل في أن تستخدم الصين “نفوذها الاستثنائي” للضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برامجها التسليحية، بعد يوم من التجربة الصاروخية الفاشلة التي أطلقتها بيونغ يانغ.

من جانبه، علق نائب سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم إن ريونغ، على وتيرة الخطاب الساخن، واتهم الولايات المتحدة بالسعي لتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى “أكبر مواقع الصراع في العالم، وخلق موقف خطر قد تندلع فيه حرب نووية حرارية في أي لحظة”.

واعتبر أن التدريبات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هي أضخم “تدريب حربي هجومي” على الإطلاق، مضيفا في الوقت نفسه أن بلاده “مستعدة للتعامل مع أي شكل من أشكال الحرب تريده الولايات المتحدة”.