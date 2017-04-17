أثار الفنان السوري الشهير أيمن زيدان حالة من الجدل واسعة, في دفاعه عن رئيس النظام السوري بشار الأسد, متجاهلا ما يحدث للشعب السوري.

وقال “زيدان” في تدوينة عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك” : “هناك حقيقة يجب أن يفهمها الجميع …سوريا لن تهزم”.

وأضاف في تغريدة أخرى “كيماوي بالوطن ولا بارفان بالغربة”، متابعا : “أقسم بالله العظيم أن أظل وفيا لوطني ومخلصا له”.

وأشعلت تصريحات الفنان السوري موجة من الغضب على موقع التواصل الاجتماعي، الذي استكثر على الشعب السوري حتى العطر داخل الوطن.

وفي السياق ذاته، نشر الكاتب اللبناني “جيري ماهر” تدوينة الفنان السوري وعلق عبر حسابه على “تويتر”، قائلا : “الممثل السوري أيمن زيدان مستكتراً على الشعب السوري حتى العطر داخل الوطن، يريد أن يقدم لهم الكيماوي ليبقى الأسد وتحترق البلد!”.

الممثل السوري ايمن زيدان مستكتراً على الشعب السوري حتى العطر داخل الوطن، يريد ان يقدم لهم الكيماوي ليبقى الاسد وتحترق البلد! #جيري_ماهر pic.twitter.com/k8ZN0wUK1s — Jerry Maher (@jerrymahers) April 17, 2017

ومن جابنها، قالت الإعلامية الجزائرية “أنيا الأفندي” عبر حسابها : “الممثل السوري أيمن زيدان يفضل أن يموت السوريون بالكيماوي على أن يضعون البرفان بالغربة.. وكأن موت الأطفال منظر جميل بالنسبة له.. بعض الفنانين السوريين لا أخلاق ولا ضمير.. مسلسلات رجال باب الحارة. .. تمثيل في تمثيل .. لا وجود إلا للقليل من الرجال الأحرار بينهم !”.