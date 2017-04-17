أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هوانغ كيو-اهن الإثنين أن بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة على نشر مبكر لمنظومة “ثاد” الدفاعية بعد محادثات مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس.

وقال هوانغ الذي يشغل كذلك منصب رئيس البلاد بالوكالة في مؤتمر صحافي مشترك مع بنس “اتفقنا على تعزيز جاهزية التحالف بين جمهورية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بما يتناسب مع التهديدات التي تمثلها كوريا الشمالية عبر نشر سريع لـ+ثاد+” وهي منظومة الدرع الأميركية المتطورة المضادة للصواريخ.

وتسود شبة الجزيرة الكورية حالة من التوتر على خلفية التحركات العسكرية بين أمريكا وكوريا الشمالية والتهديدات بضربات نووية بين الجانبين.