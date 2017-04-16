شنَّ الكاتب والمفكر السعودي ، الدكتور محمد الأحمري، هجوما شديدا على كل من يستخدم الدين لقهر الشعوب، مؤكدا بأن هذا الامر بات من سمات الدكتاتوريات العربية المعاصرة، ضاربا المثل بقاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، ومفتي مصر السابق، علي جمعة، وذلك على إثر تحريض “الهباش” ضد قطاع غزة مؤخرا.

وقال “الأحمري” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”استخدام الدين لقهر الشعوب وإذلالها به من مساوئ الدكتاتوريات العربية المعاصرة، هباش رام الله، وجمعة مصر الضرب في المليان ترويج لإرهاب المستبد”.

استخدام الدين لقهر الشعوب وإذلالها به من مساوئ الدكتاتوريات العربية المعاصرة، هباش رام الله، وجمعة مصر الضرب في المليان ترويج لإرهاب المستبد — محمد الأحمري (@alahmarim) April 16, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مرفقا بها خطبة “الهباش” التي دعا فيها إلى حرق غزة متسائلا: ” هل أمر نتن ياهو عباس الذي لا يعطس حتى يستأذنه باجتياح صهيوني ل #غزة يتم شكليا باسم سلطة عباس بعد تورط عملاء في اغتيال الفقهاء؟”.