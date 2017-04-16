شنَّ الكاتب والمفكر السعودي ، الدكتور ، هجوما شديدا على كل من يستخدم لقهر ، مؤكدا بأن هذا الامر بات من سمات العربية المعاصرة، ضاربا المثل بقاضي قضاة ، ، ومفتي السابق، علي جمعة، وذلك على إثر تحريض “الهباش” ضد قطاع مؤخرا.

 

وقال “الأحمري” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”استخدام الدين لقهر الشعوب وإذلالها به من مساوئ الدكتاتوريات العربية المعاصرة، هباش رام الله، وجمعة مصر الضرب في المليان ترويج لإرهاب المستبد”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى مرفقا بها خطبة “الهباش” التي دعا فيها إلى حرق غزة متسائلا: ” هل أمر نتن ياهو عباس الذي لا يعطس حتى يستأذنه باجتياح صهيوني ل #غزة يتم شكليا باسم بعد تورط عملاء في اغتيال الفقهاء؟”.

 