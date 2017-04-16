كشف موقع “radar online” عن أن النجم العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية اللبنانية أمل علم الدين يعيشان في غرف منفصلة بمنزلهما في العاصمة البريطانية لندن.

وقال الموقع الامريكي وفقًا لمصدر مقرب من الثنائي الشهير إن هذا الانفصال بناءً على رغبة “أمل” التي طلبت من “كلوني” عدم النوم بجانبها لانها تريد المزيد من الراحة بسبب اقتراب ميعاد ولادتها.

وأكد المصدر أن النجم العالمي لم يعترض او شعر بالضيق من قرار “امل” لانه يحبها كثيرًا ويلبي جميع رغباتها .

وحجز “كلوني” جناح “كنغستون” في مستشفى “تشيلسي وويستمنستر” في لندن، والتي ستكلّف حوالي 588 ألف دولارٍ أميركي في الأسبوع.

وبحسب التقارير الإعلامية أيضاً، سترافق شركتا ولادة من لوس أنجلوس، أمل كلوني، خلال ولادتها بتكلفة 30 ألف دولار أميركي.

كما سيدفع الثنائي 5 آلاف دولار لمدلّكة إيطالية، إضافة إلى 10 آلاف دولار لوجبة سيطبخها الإيطالي ريكاردو دي برا، والذي يعتبر الطاهي المفضل لجورج كلوني. وسيسافر دي برا من إيطاليا لمساعدة شيف المستشفى في الطبخ.

وقالت التقارير إن الثنائي وظّف منذ الآن مربّيتين بتكلفة سنوية تبلغ 400 ألف دولار.