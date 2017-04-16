قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية المغربي أن الاجهزة الامنية المغربية هي من كشفت مكان عبد الحميد أبا عود أحد المتهمين بالتفجيرات الاخيرة التي شهدتها فرنسا.

وكشف “الخيام” في حديث خاص لبرنامج “حوار” المذاع على قناة “فرانس24″، أن عدد المغاربة المنضمين لتنظيم داعش 1623 مواطنا.

وأوضح “الخيام” أنه على الرغم من تذبذب العلاقات بين المغرب وموريتانيا إلى أن التعاون الاستخباراتي يتم على أكمل وجه، مشددا على أن التنسيق الامني مستمر دون أن يتاثر بالعلاقات الدبلومايسية بين البلدين.

وأكد “الخيام” على عدم تعاون الجزائر مع المغرب في موضوع مكافحة الإرهاب، محملا المسؤولية للإدارة الجزائرية وليس الجزائر، مناشدا إياها بالعمل الجدي لمكافحة الإرهاب.

وأوضح “الخيام” على ان المكتب المركزي للتحقيقات القضائية المغرب، اكتشف أن 1% من الملتحقين بتنظيم داعش في بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق هم من منطقة تندوف “الجانب الانفصالي” أو ما يعرف بـ”البوليساريو” المدعومة من الجزائر.