كشف مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن،”اللواء أحمد عسيري” أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عرض على الحكومة السعودية من 30 إلى 40 ألف جندي للمشاركة في تحرير اليمن، إلا ان التحالف رفض هذا السيناريو.

وقال “عسيري” خلال حواره مع الإعلامي السعودي “تركي الدخيل” على قناة “العربية”، إن “منهجية عمل التحالف كانت تقتضي اختيار أحد الطريقين: إما أن تكون هنالك حملة جوية بالطريقة التقليدية المعتادة، ثم يتبعها عمل بري شامل على جميع الأراضي اليمنية باستخدام قوات كلاسيكية تدخل اليمن وتحتل جميع المناطق، وهذا المنهج سيكون له ثمن” بحسب اللواء أحمد عسيري.

واعتبر أن هذا الأمر “لم يحدث لعدة أسباب: أولا، سيكون هنالك استخدام كبير للقوات البرية وبالتالي نسبة خسائر كبيرة في القوات والمدنيين، خصوصا أن أحد أهداف التحالف هو تخليص المواطنين من الميليشيات الانقلابية”. وأضاف أن ” القوات السعودية المتواجدة على الحدود، عددها نحو 100 ألف جندي، وقادرة على احتلال اليمن في أيام، إلا أننا نريد أن ننفذ عملية لدعم الشرعية في اليمن، بأقل الخسائر الممكنة في الطرفين، والمحافظة على المواطن اليمني، فنحن كمن يريد تخليص رهائن داخل منشأة”، على حد قوله.